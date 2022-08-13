Haber : İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi

 - Güncelleme:
İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de sahte içki tacirlerine darbe: 25 ton sahte/kaçak alkol ele geçirildi

İzmir haberleri: İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde kaçak/sahte alkol üretildiğini tespit eden jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 25 ton kaçak/sahte alkol ele geçirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde kaçak/sahte alkol üretildiğini tespit eden jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 25 ton kaçak/sahte alkol ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlerinde piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirlenirken, 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Kazımkarabekir Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kaçak/sahte alkollü içecek üretimi yapıldığını tespit ederek, operasyon düğmesine bastı.

Piyasa değeri 2 milyon TL

Bahse konu adrese baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 25 ton kaçak etil alkol, 1 adet kaynaştırma kazanı, 2 adet çift fanlı soğutma sistemi, 3 adet 15 ton kapasiteli plastik tank, 3 adet 5 ton kapasiteli plastik tank, 1 adet 1 ton kapasiteli IBC tank, bin 649 adet 5 litre kapasiteli bidon, 1 adet plastik bidon folyo kapatma makinesi, 1 adet plastik bidon kapak kapatma makinesi ve bin 500 adet plastik bidon kapağı ve çeşitli ebatlarda ambalajlama malzemesi ve karton koli ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olarak belirlenirken, olayla ilgili olarak M.T., G.B. ve T.C., isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı ifade edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Torbalı İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title