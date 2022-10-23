İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'de bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi 17 yaşındaki çocuk ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kocakapı Mahallesi 1063 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan metruk bina içerisinde Habib Askay (14) ile İ.C. (17) arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine İ.C., yanında bulunan bıçakla Askay'ı bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, durumu ağır olan Askay yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Askay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen ve acı haberi alan Askay'ın annesi sinir krizi geçirdi.

Öte yandan olayın şüphelisi 17 yaşındaki çocuk polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürülürken, Askay'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR