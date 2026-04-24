İYİ Partili başkanın suç makinesi kardeşi uygulamada yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamadan kaçmaya çalışan şüphelinin, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 26 yıl hapis cezasıyla aranan firari olduğu öğrenildi. Firari, tutuklanıp cezaevine gönderilirken firarinin İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı olan ağabeyinin ise Whatsapp grubundan gazetecileri tehdit ettiği ortaya çıktı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dün gerçekleştirdiği uygulamada polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir şüpheli, kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan kişinin hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 26 yıl hapis cezasıyla aranan C.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin yaralama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, mala zarar verme, yağma, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan arandığı ve hakkında toplam 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Basın grubunda tepki çeken mesaj

Öte yandan, C.K.'nın ağabeyinin İYİ Parti Kozan İlçe Başkanı Hasan Kaymaz olduğu ortaya çıktı. Başkan Kaymaz'ın, gazetecilerin bulunduğu WhatsApp grubundan kardeşiyle ilgili haber yapılmaması yönünde tehdit mesajı attığı da öğrenildi. Kaymaz'ın gruptan attığı mesajda, "Sayın basın mensupları kardeşim C.K.'nın haberini yapmayın velev ki asılsız haber yapan ve yayan herkesi adlı mercilere şikayet edeceğim bilginiz olsun. Haber yapılacaksa arabası sıkılarak öldürülmeye teşebbüs haberleri de yapılsın. İş zengin aileler olunca örtbas ediliyorsa habercilik olmaz bilginiz olsun" ifadeleri yer aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı