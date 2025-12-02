Haberler

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy'a Fiziki Saldırı

İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy'a Fiziki Saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, kırmızı ışıkta beklerken motosikletli bir kişinin fiziki saldırısına uğradı. Saldırgan kısa sürede yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesinde aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, motosikletli bir kişinin fiziki saldırısına uğradı. Olayın zanlısı kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polise ihbarda bulunan İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy (60), kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yanına yaklaşan bir şahsın aracının kapısını açarak kendisine fiziki saldırıda bulunduğunu belirtti. Yapılan araştırmada saldırganın, H.A.'nın aynı gün partisinin İlkadım ilçesindeki binasında iş talebiyle görüştüğü S.Ç. (34) olduğu, görüşme sonrası Hasan Aksoy'u takip ettiği belirlendi.

Polis ekipleri saldırgan S.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan kontrolde S.Ç.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.