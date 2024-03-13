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İYİ Parti eski milletvekilinin kardeşi tutuklandı

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Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan İYİ Parti eski Milletvekili Ahmet Çelik'in kardeşi Kemal Çelik 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağabeyini bıçakla yaralayan İYİ Parti eski milletvekilinin kardeşi tutuklandı

İYİ Parti eski Milletvekili abisini bıçaklayan sanık tutuklandı

İSTANBUL - Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanan eski İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik'in kardeşi Kemal Çelik 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İYİ Parti 27. Dönem eski Milletvekili Ahmet Çelik(67), Bahçelievler'deki ofisinde tartışmaya başladığı kardeşi Kemal Çeliktarafından iki yerinden bıçaklandı. Kemal Çelik, abisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçmış, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ahmet Çelik hastaneye kaldırılırken, Kemal Çelik polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

'Kasten Yaralama Suçundan' tutuklandı

Karakolda ifadesi alınan Kemal Çelik, Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kemal Çelik, işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Milletvekili Kemal Çelik Ahmet Çelik İYİ Parti Olaylar Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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