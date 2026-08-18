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Konya'da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ile kurtarıldı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde ağacın tepesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ağacın tepesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Evsat Mahallesi'nde bulunan Vergi Dairesi Müdürlüğü bahçesinde yaşandı. Bahçedeki sedir ağacının tepesinden gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, kedinin bulunduğu yerden aşağıya inemediğini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağacın dalları arasında mahsur kalan kediye ulaşmak için merdivenli araç kullanıldı. Sepetle ağacın tepesine ulaşan itfaiye görevlisi, kediyi bulunduğu yerden alarak güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı görülen kedi, kurtarma çalışmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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