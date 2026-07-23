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Sicilya'da orman yangını: 1 itfaiyeci hayatını kaybetti

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda çıkan orman yangınına müdahale sırasında 59 yaşındaki bir itfaiyeci hayatını kaybetti. 6 bin kişilik ekip yangınla mücadele ederken, 100'den fazla kişi tahliye edildi. Yangınlar diğer bölgelerde de devam ediyor.

İtalya'nın Sicilya Adasında çıkan orman yangınına müdahale sırasında 1 itfayeci hayatını kaybetti.

İtalya'nın Sicilya Adasında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Yaklaşık 6 bin itfaiyeci, orman koruma görevlisi ve sivil savunma personeli alevlere müdahale ediyor. Agrigento yakınlarındaki Santo Stefano di Quisquina kasabası için risk teşkil eden orman yangını nedeniyle 100'den fazla kişi önlem amaçlı olarak evlerinden tahliye edildi. İtfaiye teşikatından yapılan açıklamada, Caltanissetta kenti yakınlarındaki San Cataldo kasabasındaki yangına müdahale sırasında rahatsızlanan 59 yaşındaki bir itfaiyecinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sicilya'nın yanı sıra Calabria bölgesi, Molise bölgesi, Sardinya Adası, Puglia, Umbria ve Toskana'da orman yangınları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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