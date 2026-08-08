Garda Gölü'nde yangın: 200 kişi tahliye edildi

İtalya'nın ünlü Garda Gölü yakınlarındaki çıkan orman yangını nedeniyle aralarında turistlerin de bulunduğu 200 kişi tahliye edildi.

İtalya'da popüler tatil bölgesi Garda Gölü'nün batı kıyısındaki Tignale dağlarında dün orman yangını çıktı. Alevler hızla yayılırken, şiddetli rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı. Bölgeden aralarında turistlerin de olduğu en az 200 kişi tahliye edildi. Yangına söndürme uçakları ve helikopterlerle müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı