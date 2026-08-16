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Messina'da Müzeden Rönesans Başyapıtları Çalındı

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İtalya'nın Messina kentindeki müzeden Antonello da Messina'nın 4 eseri çalındı. Hırsızlar güvenlik sistemini aşıp 15 Ağustos gecesi soygunu gerçekleştirdi. Yetkililer, çalınan eserlerin büyük kayıp olduğunu belirterek soruşturma başlattı.

İtalya'nın Messina kentindeki bir müzeye giren hırsızlar, güvenlik sistemini aşarak Rönesans dönemi ressamı Antonello da Messina'ya ait 4 eseri çaldı.

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Messina kentinde bulunan bir müzede Rönesans dönemi ressamı Antonello da Messina'ya ait 4 eser çalındı. İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, yaptığı açıklamada 15 Ağustos gecesi müzeden 4 değerli eserin çalındığını belirterek, "Soygun haberini aldığımda şok ve üzüntü yaşadım" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre hırsızlar, İtalya'da Ferragosto olarak bilinen ulusal tatil ve dini kutlamaların düzenlendiği 15 Ağustos gecesinde müzeye girdi. Güvenlik sistemlerini aşmayı başaran hırsızlar, Antonello da Messina'nın 1473 tarihli "Polittico di San Gregorio" adlı eserini oluşturan 5 panelden 3'ünü çaldı. Ayrıca bir sergi kutusunun içinde bulunan çift taraflı olarak resmedilmiş bir eser daha çalındı.

Müzenin müdürü Marisa Mercurio, çalınan eserlerin Messina ve sanat dünyası açısından büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Messina'da kültür faaliyetlerinden sorumlu yerel yetkili Enzo Caruso, olayı "film sahnelerini andıran" bir soygun olarak nitelendirdi. Caruso, İtalyan devletinin bu yılın başlarında Antonello da Messina'ya ait bir eseri yaklaşık 15 milyon dolar karşılığında satın almasının müzeyi hırsızların hedefi haline getirmiş olabileceğini söyledi.

Polis, hırsızların güvenlik sistemlerini nasıl aştığını ve olayın arkasında kimlerin bulunduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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