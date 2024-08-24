İtalya'da Lüks Yatın Battığı Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

İtalya'da savcılık, İngiliz teknoloji girişimcisi milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah'nın da aralarında bulunduğu 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan lüks yatın battığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo şehrine bağlı Porticello limanı açıklarında pazartesi günü "Bayesian" adlı 56 metrelik lüks yatın şiddetli fırtına sırasında alabora olmasının yankıları sürüyor. Termini Imerese Savcılığı, yatın batmasıyla "İngiltere'nin Bill Gates'i" olarak bilinen ünlü teknoloji girişimcisi Mike Lynch ile 18 yaşındaki kızı Hannah dahil toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili ihmal olup olmadığına yönelik soruşturma başlattı. Termini Imerese Başsavcısı Ambrogio Cartosio basın toplantısında yaptığı açıklamada, "taksirle adam öldürme" ve "taksirle kazaya neden olma" suçlarının işlenmiş olmasının mümkün olabileceğini ifade etti. Cartosio, soruşturmada şu ana kadar herhangi bir kişinin ise hedef alınmadığını aktardı.

Kara kutu olup olmadığı belirlenecek

Soruşturmayı yürüten Savcı Raffaele Cammarano ise basın toplantısında, yatın batmasına "downburst" olarak adlandırılan aşağıya doğru şiddetli ve ani lokal hava akımının yol açmış olabileceğini ifade etti. Cammarano mürettebatın neredeyse tamamının kurtulduğu olayda ölenlerin ağırlıkla yolculardan oluşmasının ise muhtemelen yat battığı sırada uykuda olmalarından kaynaklandığını söyledi. Savcı Cammarano, "Kurtulanlardan mümkün olduğunca fazla bilgi almaya çalıştık. Sadece şunu söyleyebilirim ki olay gerçekten çok ani bir şekilde gerçekleşti. Soruşturma yat kazasının gerçekleriyle başlayacak. Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu. Kara kutu hakkında kesin bilgiye sahip değiliz. Yata ve kamaralara girmek son derece zordu. Bu soruşturmanın ilk aşaması, kesinlikle bu tür şeylerin varlığının teyit edilmesine yoğunlaşacak. Şu an için bir şey açıklayamıyoruz, ancak gerçekler daha sonra enkazda yapılacak aramayla ortaya çıkacak. Yatın sudan çıkarılmasını beklemeliyiz" dedi.

Ne olmuştu?

Öte yandan mürettebat dahil 22 kişinin bulunduğu lüks yat, 19 Ağustos Pazartesi günü 05.00 sıralarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Yatın sahibi olan Mike Lynch'in eşi Angela Bacares ve kaptan James Cutfield dahil 15 kişi kurtarılmış, 7 kişi ise kaybolmuştu. Başlatılan arama çalışmalarında yatın aşçısı Recaldo Thomas, İngiliz milyarder Mike Lynch, kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo'nun cansız bedenine ulaşılmıştı. - SİCİLYA