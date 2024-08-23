İngiliz milyarder aileye ait yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'da milyarder aileye ait lüks yatın Sicilya Adası açıklarında batması sonucu kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo şehrinde bulunan Porticello limanı açıklarında pazartesi günü "Bayesian" adlı lüks yatın batması sonucu kayıp kişileri bulmak için başlatılan arama operasyonunda sona geldi. Dalgıçlar tarafından yürütülen operasyonda kayıp 6'ıncı kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Son kişinin de bulunmasıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Bulunan son cesedin İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah'a ait olduğu tahmin ediliyor.

Lüks yat fırtınada batmıştı

İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, 19 Ağustos'ta Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Facianın ardından 1'i çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, 7 kişi kaybolmuştu. Daha sonra kayıp 7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Kayıp kişilerin Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu aktarılmıştı.

Yatın enkazı denizin 50 metre derinliğinde bulunmuştu.