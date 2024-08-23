Üye Girişi
Haberler

İngiliz milyarder aileye ait yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında batan lüks yatta kaybolan son kişinin cansız bedeni bulundu. Kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. 19 Ağustos'ta şiddetli fırtınada batan 56 metrelik "Bayesian" yatında 22 kişi vardı, 15'i kurtarıldı. Ölenler arasında İngiliz milyarder Mike Lynch ve ailesi, Morgan Stanley başkanı ve bir avukat çift bulunuyor.

İtalya'da milyarder aileye ait lüks yatın Sicilya Adası açıklarında batması sonucu kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo şehrinde bulunan Porticello limanı açıklarında pazartesi günü "Bayesian" adlı lüks yatın batması sonucu kayıp kişileri bulmak için başlatılan arama operasyonunda sona geldi. Dalgıçlar tarafından yürütülen operasyonda kayıp 6'ıncı kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Son kişinin de bulunmasıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Bulunan son cesedin İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah'a ait olduğu tahmin ediliyor.

Lüks yat fırtınada batmıştı

İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, 19 Ağustos'ta Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Facianın ardından 1'i çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, 7 kişi kaybolmuştu. Daha sonra kayıp 7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Kayıp kişilerin Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley International Başkanı İngiliz Jonathan Bloomer, eşi Judy Bloomer ve Clifford Chance hukuk firmasının ortağı ABD'li avukat Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo olduğu aktarılmıştı.

Yatın enkazı denizin 50 metre derinliğinde bulunmuştu.

İtalya'da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'da lüks yat kazasında kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Morgan Stanley Sicilya Adası 3-sayfa Sicilya Fırtına Fırtına İtalya Dünya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı? Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz'ın hayatı ve kariyeri... Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin bulundu mu? Olay ne, ne zaman kayboldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler! Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak?
title