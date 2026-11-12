İtalya'da bomba tehdidi e-postaları ikinci gün de 1803 okula gönderildi

İtalya'da dün yaklaşık 6 bin 300 okula gönderilen bomba tehdidi e-postalarının ardından bugün de bin 803 okul hedef alındı.

İtalya'da okullara yönelik bomba ihbarları ikinci günde de devam etti. İtalyan medyasına göre, dün ülke genelinde binlerce okulu hedef alan tehdit e-postalarının ardından bu sabah bin 803 okula daha bomba tehdidi içeren e-postalar gönderildi. İtalya hükümeti, İçişleri ve Eğitim bakanları aracılığıyla valilere ve okul yöneticilerine eğitim faaliyetlerinin normal şekilde sürdürülmesi talimatını verdi.

Hükümet kaynakları, ihbarların güvenilir bulunmadığını ve sahte bomba alarmı olarak değerlendirildiğini aktarırken, e-postalar dışında somut bir tehlike işaretine rastlanmadığı için herhangi bir güvenlik kontrolünün başlatılmadığını kaydetti.

"Somut kanıtlar olmadığı sürece binalar tahliye edilmemeli"

İtalya Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu öğleden sonra teknik düzeyde toplanacak Cumhuriyet Güvenliği Bakanlıklararası Komitesi (CISR) toplantısında, alarm ihbarlarının ele alınmasına yönelik ortak bir operasyon protokolü belirlenecek. Halihazırda yürürlükte olan protokol tüm kamu kurumları için geçerlidir ve genel kural olarak, tehlike bulunduğuna işaret eden somut kanıtlar olmadığı sürece, yalnızca toplu bir e-postanın alınmış olması nedeniyle binaların tahliye edilmemesini öngörmektedir. Gerçek bir risk durumuna işaret eden belirli ve somut kanıtlara sahip olması halinde vali, tahliye tedbirleri alma yetkisini saklı tutmaktadır" denildi.

İtalya hükümeti, okul yöneticilerine "Gerçek bir risk durumuna işaret eden belirli ve somut kanıtlara sahip olması halinde valinin tahliye tedbirleri alma yetkisi saklıdır" yazılı talimat gönderildiği öğrenildi.

E-posta Filipinler Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bir fen bilimleri öğretmenine ait

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, okullara gönderilen son bomba tehdidi e-postası, Filipinler Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bir fen bilimleri öğretmenine ait alan adı kullanılarak gönderildi. Söz konusu hesabın ele geçirildiği belirtilirken, bir önceki gün gönderilen e-postanın ise Tayvan'daki Da-Yeh Üniversitesinde öğrenim gören eski bir kadın öğrencinin hesabı üzerinden gönderildiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı