İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Bitişik binanın terasında bulunan iki kadın, itfaiye gelene kadar hortum ile yangını söndürmeye çalıştı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi, Şerbetçioğlu Caddesinde bir dükkanda bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin fark edip, haber vermesinin üzerine bölgeye polis ve belediye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahale komşu esnaflar ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Yan binanın terasındaki vatandaşlar da yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı. Yapılan müdahale sonucu yangın çevredeki evlere ve yanında bulunan Şeyh Hasan Cami'ne sıçramadan söndürülürken çıkan yangında Fatih Tekeli'nin işletmeciliğini yaptığı dükkanda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.