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İsveç'te Okulda Silahlı Saldırı: Saldırgan Yaralılar Arasında

İsveç'te Okulda Silahlı Saldırı: Saldırgan Yaralılar Arasında
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İsveç'in Örebro kentindeki Risbergska Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden birinin saldırgan olduğu değerlendiriliyor. Öğrencilerin saldırı sırasında sıraların altına saklandığı anlar görüntülendi.

İsveç polisi, Risbergska Okulu'na düzenlenen silahlı saldırının failinin saldırıda yaralanan 5 kişiden biri olduğunu değerlendiriyor. Silahlı saldırı sırasında öğrencilerin bulundukları sınıfta sıraların altına saklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İsveç'in Örebro kentindeki Risbergska Okulu'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis basın toplantısı düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın saldırıda yaralanan 5 kişi arasında olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, saldırının neden düzenlendiğinin henüz bilinmediği ifade edildi. Polis, "Bu olay şu anda cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silahlı saldırı suçu olarak görülüyor" ifadelerini kullanarak, İsveç basınında saldırıda ölenlerin olduğu yönünde çıkan haberler hakkında yorum yapmadı. Polis, çatışmada hiçbir polis memurunun yaralanmadığını söyledi.

"Kendi hayatınızdan korkarak bir sınıfa hapsolmak, hiç kimsenin yaşamaması gereken bir kabus"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, saldırının ardından yaptığı açıklamada, İsveç için acı bir gün olduğunu belirterek, "Düşüncelerim olaydan etkilenenler ve onların yakınlarıyla birlikte. Kendi hayatınızdan korkarak bir sınıfa hapsolmak, hiç kimsenin yaşamaması gereken bir kabus. Operasyon halen devam ediyor ve kamuoyunun polisten gelen bilgileri takip etmesi önemli" dedi.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, hükümetin polisle yakın temas halinde olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Sıraların altına saklandılar

Saldırı sırasında bir sınıfta bulunan öğrencilerin silah seslerini duymalarının ardından sıraların altına saklandığı ve sınıftaki alarmın devreye girdiği görüldü. Öğrenciler, paylaştıkları görüntünün üzerine "Hiçbir şey bilmiyoruz, bir saattir burada oturuyoruz Örebro" ifadesini yazdı.

İsveç Ulusal Suç Önleme Konseyi'ne göre, 2010-2022 yılları arasında okullarda meydana gelen 7 ölümcül şiddet olayında 10 kişi hayatını kaybetti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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