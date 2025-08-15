İsveç'te Cami Önünde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

İsveç'te Cami Önünde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Örebro kentinde cuma namazı sonrası bir caminin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 2 kişi yaralandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İsveç'in Örebro kentinde cuma namazı sonrası bir caminin dışında gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 2 kişi yaralandı.

İsveç'in Örebro'daki kentinde cuma namazı sonrası bir caminin dışında ateş açıldı. Polisten yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 13.45'te cami yakınlarında silah sesi duyulduğuna dair ihbar alındığı, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildiği belirtildi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı, cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT ise cuma namazının ardından camiden çıkan 1 kişinin vurulduğunu belirtti. Saldırının nedeni bilinmezken, kayıplara karışan saldırgan aranıyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
