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İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'a Domatesli Saldırı

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İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, parlamento konuşmasının ardından domatesli saldırıya uğradı. Olay ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı, Başbakan soruşturma çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli saldırıya uğradı. Stenergard, saldırının ardından parlamentoyu koşarak terk ederken, 3 kişi gözaltına alındı.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç parlamentosunda "İsrail'in işgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki yasadışı işgaline" bir yıl içinde son vermesini talep eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla ilgili yapılan oturumda domatesli saldırıya uğradı. Konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli saldırıya uğrayan Stenergard, saldırının ardından parlamentoyu koşarak terk etti.

İsveç medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin "İsrail'i durdurun, onlar terörist", bir başka kişinin de "Korkak kaçıyor" diye bağırdığını ifade etti. Haberlerde, fırlatılan domateslerin torba içinde olduğu ve Stenergard'ın iki sıra arkasına düştüğü aktarıldı. Haberlerde, 3 kişinin parlamento güvenliği tarafından gözaltına alındığı ve polise teslim edildiği bildirildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunarak, parlamentoda güvenliğin sağlanması için "güçlü önlemler" alınmasını istediğini belirtti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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