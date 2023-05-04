İstismar mağduru çocuğu döner bıçağıyla kovalayan saldırgan görüntülere karşılık 10 lira istemiş

Cinsel istismar mağduru çocuk ve babası yaşanan dehşet dolu anları anlattı

DENİZLİ - Denizli'de öz yeğeni ile okul arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan saldırganın, 13 yaşındaki çocuğu döner bıçağıyla kovaladığı anlar büyük tepki topladı. Darp ve zorla çekilen uygunsuz görüntülere karşılık 10 bin lira istenen olayın mağduru çocuk ve babası, yaşanan korku dolu anları anlattı.

Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda; öz yeğeni olan 14 yaşındaki S.N.Y. isimli kız çocuğu ile okul arkadaşı olan 13 yaşındaki S.D. isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ercan D. (63), yeniden çağırdığı evinden kaçmayı başaran S.D.'yi döner bıçağı ile kovaladı. Bir bakkala sığınan S.D., vatandaşlar tarafından kurtarılırken; cep telefonunda başka çocuklara ait de uygunsuz görüntüler ortaya çıkan Ercan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp ederek taciz ettiği çocukların uygunsuz görüntülerini çektiği ileri sürülen Ercan D.'nin S.D.'yi bıçakla kovaladığı anlara ait görüntüler, büyük tepki toplandı.

Saldırganın olayın ardından saldırganın verdiği ifadede kendilerini suçlu gibi göstermeye çalışmasına tepki gösteren istismar mağduru S.D. ve babası U.D. yaşadıkları korku dolu anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Hem oğlum hem de karşı tarafta bulunan kız çocuğu mağdur durumda"

Karşı taraf tarafından yeni yaşanmış bir vaka gibi gösterilmeye çalışılan olayın geçmişi olduğunu belirten baba U.D., "Adam geçen yıl beni çağırdı. Bana 'Senin oğlan ile benim yiyen sevgiliymiş. Aynı odada ben bunları yakaladım. Görüntüleri de elimde var' dedi. Bana öyle deyince şantaj olduğunu anladım. Bana 'Ben içeri girip çıktım ve asar keserim' dedi. Aralık ayında oğlumu tekrar çağırmış. Çırılçıplak yeğeni ile birlikte oğlumu zorla soyup, anlatmayacağım bir hale getirmiş. Mahkeme sürecinde inşallah Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destek olursa memnun oluruz. Oğlum ile birlikte karşı tarafta bulunan kız çocuğu da mağdur durumda. Çünkü amcası iki çocuğu soyup cinsel istismara kendi zorluyor. Oğluma 'Bu videoyu paylaşır. Seni rezil ederim' diye tehdit etti. Oğlum da adama 'Ben babama ve jandarmaya gidip durumu anlatacağım' deyince adam pala ile çocuğumu kovalıyor. Oğlum markete sığınıyor ve marketçi ayırmaya çalışıyor. Adam pala ile oğlumu öldürmeye kalkıştı ve kendini haklı çıkartmak için yalan beyanlar veriyor" diye konuştu.

"Oğlumun ifadesini okuyunca görüntüyü dayanamam diye izlemek istemedim"

Daha yaşananların şokunu atlatamamışken saldırgan Ercan D.'nin ifadesiyle acılarının daha da büyüdüğünü kaydeden baba U.D., "Saldırgan ifadesinde, benim oğlumu kıza tecavüz etmiş gibi göstermeye çalışmış. Daha hastaneden rapor çıkmadı. Oğlumun ve kızın ifadesi apaçık ortada iken, ortaya atılan bu asılsız iddiaları şiddetle kınıyorum. Kız çocuğu oğlumdan şikayetçi olmadı ve amcasının bu duruma zorladığını söyledi. Geçen yıl adam bana 'Senin oğlan ile kızı çıplak yakaladım. ya evlendir ya da bana şu kadar para ver' dedi. Kızın annesi de evde bana çay demlemişler. İçerde oturduğumda bana '10 bin TL verirsen olayı kapatırım' dedi. Sonra işimi söyleyince geri adım attı. Jandarma ekipleri görüntüyü göstereceklerini söyledi. Oğlumun muayenesi için imza aldılar. Oğlumun ifadesini okuyunca; dayanamam diye görüntüyü izlemek istemedim" şeklinde konuştu.

"Mağdurum ve adalet istiyorum"

Saldırganın kendisini ve kız arkadaşını zorlayarak görüntüleri çektiğini, önceki gün de darp ederek zorla evine aldığını savunan istismar mağduru S.D. ise yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Ben o gün arkadaşlarım ile halı saha maçına gidiyordum. Daha sonra beni gördü ve yanına çağırdı. Direk evine girmedim ve binanın içerisinde durdum. Sonra boğazımdan tutup ve sıkarak içeri götürdü. Ardından benden soyunma mı istedi ve ben kabul etmeyince yumruk attı. Odaya giderken, kız amcasına yapmaması için yalvardı. Ben fırsat bulunca arkadaki kapıdan kaçtım. Markete kendimi attım. Kargaşa oldu ve pala ile beni kovaladı. Sonra jandarma geldi ve bizi götürdü. Bazı haberlerde suçlu duruma düşmüşüm. Ben suçlu değilim, şu anda mağdurum. Ben adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.