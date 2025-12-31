İstiklal caddesi girişinde yoğun güvenlik önlemi
Beyoğlu ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'ne girişte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cadde girişinde polis bariyerleri konuldu. Ekipler girişteki vatandaşları tek tek aradı. İstiklal Caddesi girişinde yoğunluk oluştu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa