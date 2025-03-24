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İstiklal Caddesi'nde Tarihi Suriye Pasajı'nda Yangın Paniği

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı ve inceleme başlatıldı.

İstiklal Caddesi'nde Tarihi Suriye Pasajı'nda yangın paniği

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi Suriye Pasajı'nın 4'üncü katındaki dairede saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pasajdan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. O sırada pasajda olanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ayrıca Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy'den de itfaiye ekipleri de destek için bölgeye geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri yangına 3 yönden müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarını da tamamlayan ekipler çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - 3.Sayfa
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