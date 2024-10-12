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İstiklal Caddesi'nde Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı

İstiklal Caddesi'nde Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı
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Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bir saldırgan, polis memuruna bıçakla saldırarak yaraladı. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi.

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir şahıs, polis memuruna bıçakla saldırdı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şüpheli Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran bir polis memuruna O.I. (34) isimli şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs, saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ensesinden bıçak darbesi alarak yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı anı kameraya böyle yansıdı

Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlarda, saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerince, O.I. Kasımpaşa'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Psikolojik tedavi gördüğü tespit edildi

Olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kasımpaşa'da yakalanan şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından kaydı olduğu ve psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiği" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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