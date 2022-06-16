İşten dönen kadın, 75 yaşındaki eşini öldürülmüş halde buldu

Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabegus Sokak'ta saat 20.00 sıralarında belediyede park ve bahçeler biriminde işçi olarak çalışan Hatice Kuyucak, eve geldiğinde eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda giyinik vaziyette hareketsiz halde buldu.

YAŞLI ADAM KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Büyük paniğe kapılan Hatice Kuyucak, komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları Kuyucak'ın kanlar içinde olduğu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOYNUNDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Eve gelen ekiplerce yapılan incelemede Kuyucak'ın boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü tespit edildi. Kuyucak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, Kuyucak'ı bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.