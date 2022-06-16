İşten dönen kadın, 75 yaşındaki eşini öldürülmüş halde buldu
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Konya'da işten çıkıp eve gelen Hatice Kuyucak, 75 yaşındaki emekli eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda kanlar içinde yatarken buldu. Yaşlı adamın boynundan ve sırtından aldığı bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi.
Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabegus Sokak'ta saat 20.00 sıralarında belediyede park ve bahçeler biriminde işçi olarak çalışan Hatice Kuyucak, eve geldiğinde eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda giyinik vaziyette hareketsiz halde buldu.
Büyük paniğe kapılan Hatice Kuyucak, komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları Kuyucak'ın kanlar içinde olduğu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekiplerce yapılan incelemede Kuyucak'ın boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü tespit edildi. Kuyucak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, Kuyucak'ı bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.