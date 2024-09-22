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İşten Çıkarılan Çalışan, Mesai Arkadaşlarını Bıçakla Yaraladı

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Antalya'da bir çalışan, işten çıkarılacağının bildirilmesinin ardından tartıştığı mesai arkadaşlarını bıçakla yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

İşten çıkartılacağını duyunca çılgına döndü, mesai arkadaşlarını yaraladı

Bıçakla arkadaşlarını yaralayıp üzeri kanlar içerisinde kalan şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da bir çalışan, işten çıkarılacağının bildirilmesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, şahıs bıçakla iki mesai arkadaşını kolundan yaraladı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Meltem Mahallesi'nde bulunan Beach Park'taki bir işletmede, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. H.S. adlı çalışanın, iddiaya göre işten çıkarılacağının kendisine bildirilmesi üzerine mesai arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesiyle birlikte, H.S., işletmeden aldığı bıçak ile Bünyamin A. adlı mesai arkadaşını ve ismi öğrenilmeyen bir çalışanı kolundan yaraladı. Arbede sonrası H.S.'nin yüzünde kanlar ve darp izleri görüldü.

Olayı görenlerin 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralı Bünyamin A. ve diğer yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.S. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşten Çıkarılan Çalışan, Mesai Arkadaşlarını Bıçakla Yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT DEMİR - 3.Sayfa

Güvenlik Antalya 3-sayfa Sağlık

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