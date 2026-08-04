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Erzurum'da Temmuz Ayında Suça Geçit Yok: 345 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Temmuz Ayında Suça Geçit Yok: 345 Aranan Şahıs Yakalandı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Temmuz ayı boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda 102 bin 522 şahsın GBT sorgusunu yaptı, 345 aranan şahıs ile 247 bakayayı yakaladı. Narkotik operasyonlarında 504 gram uyuşturucu, silah operasyonlarında ise 7 tabanca, 7 av tüfeği ve 99 fişek ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayı boyunca kent genelinde gerçekleştirdiği yoğun denetim ve operasyonlarla suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda 100 binden fazla şahsın GBT sorgusu yapılırken, çok sayıda aranan şahıs yakalandı ve uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü; Merkez İlçeler, Asayiş Şube Müdürlüğü, icracı şube müdürlükleri, dış ilçe müdürlükleri ve amirliklerince 1 Temmuz - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen faaliyetlerin bilançosunu açıkladı.

102 Bin Şahıs Sorgulandı, Adeta Kuş Uçurtulmadı

Erzurum polisinin kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde tam 102 bin 522 şahsın sorgulaması yapıldı. Yol uygulamalarında 15 bin 291 araç didik didik aranırken, vatandaşların huzurla vakit geçirdiği 1.116 park ve bahçe ile suç odaklarının barınabileceği 1.206 metruk bina tek tek kontrol edildi. Esnaf ve vatandaşların güvenliği için de 984 umuma açık işyeri denetimden geçirildi.

Aranan 345 Şahıs Kapsama Alındı

Yapılan sıkı takipler ve GBT sorgulamaları neticesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 345 aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Ayrıca askerlik görevini yerine getirmeyen 247 bakaya şahıs da denetimler esnasında yakalandı.

Zehir Tacirlerine ve Silahlanmaya Darbe

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Temmuz ayı içerisinde 26 ayrı narkotik olayı aydınlatıldı. Bu operasyonlarda 504.68 gram narkotik madde ele geçirilerek zehir tacirlerine darbe vuruldu. Kent güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı silahlanmaya yönelik çalışmalarda ise; 7 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 99 adet fişek ve suçta kullanılma ihtimali bulunan 26 adet maksat dışı bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum'un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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