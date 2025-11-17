İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

İstanbul'da 'gıda zehirlenmesi' iddiasıyla Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba Servet Böcek'in hayatını kaybettiğini belirtti. Güner, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

ZEHİRLENME FACİASINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDı

Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreçci Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda yeni gelişme yaşandı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, ailenin yediği midye ve kokoreçlerden örnekler alındı. Analiz edilen örneklerin sonuçları çıktı.

Kokoreç ve midyelerde tüketime uygunluk tespit edildi. Kokoreç ve midyeler temiz çıkarken, ancak 1,5 gün sonra gerçekleştiği için bu numunelerin ailenin tükettiği ürünlerle birebir aynı olmadığı belirtildi.

Kuruyemiş/baharat dükkanından alınan lokum gibi numunelerin laboratuvar sonuçları ise henüz gelmedi.