İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

İstanbul Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin yediği yiyecekler analiz edildi. Midye ve kokoreçler temiz çıktı ancak numune örnekleri 1,5 gün sonra alındığı için, ailenin tükettiği ürünlerle birebir aynı olmadığı belirtildi.

  • İstanbul'da Böcek ailesinden anne, 2 çocuk ve baba Servet Böcek gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreçci Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. tutuklandı.
  • Ailenin yediği midye ve kokoreçlerden alınan numunelerde tüketime uygunluk tespit edildi, ancak numunelerin ailenin tükettiği ürünlerle aynı olmadığı belirtildi.

İstanbul'da 'gıda zehirlenmesi' iddiasıyla Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba Servet Böcek'in hayatını kaybettiğini belirtti. Güner, "Fatih'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

ZEHİRLENME FACİASINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDı

Olayın ardından Böcek ailesinin Ortaköy'de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan midye satıcısı Yusuf D., kafe sahibi Fatih Mustafa O., kokoreçci Ercan E. ve lokum satıcısı Fatih T. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda yeni gelişme yaşandı. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, ailenin yediği midye ve kokoreçlerden örnekler alındı. Analiz edilen örneklerin sonuçları çıktı.

Kokoreç ve midyelerde tüketime uygunluk tespit edildi. Kokoreç ve midyeler temiz çıkarken, ancak 1,5 gün sonra gerçekleştiği için bu numunelerin ailenin tükettiği ürünlerle birebir aynı olmadığı belirtildi.

Kuruyemiş/baharat dükkanından alınan lokum gibi numunelerin laboratuvar sonuçları ise henüz gelmedi.

İşte Böcek ailesinin yediği midye ve kokoreçlerden çıkan sonuç

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAras Aras:

Onlardan başka bu midyeden ve diğer yiyeceklerden yiyen olmadımı Bu insanlar otelde zehirlendi daha ne uzatiliyor, narinin olayı gibi çıkılmaz bir hal alacak, sadece gündemi meşkul etsin diye6

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

olan zavalli esnafa oldu

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

olan zavallı esnafa oldu kira sayacı atıyor

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Yapılan ilaçlama yüzünden öldükleri gün gibi ortadayken gıdacıları niye tutukladınız? Gerçi hepsinin de suç kaydı varmış, özgür olmaları esas şaşırtıcıydı.

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hijyen sifir, deseydiniz guzel olurdu...Hoooop Restaurant veya sokak saticilari kendinizi toparlayin..hijyene dikkat edin, etmiyorsaniz bu isi birakin, Baska islere bakin..Koca Aile yok oldu..Siz caniler ise dunyeviliginizi ve ahiretinizi yok ettiniz, sizde bir gun yok olacaksiniz.

