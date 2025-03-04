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İşte Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri

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İstanbul'da, arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da, arkadaşlarına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı. AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları çok yönlü olarak devam ederken, Gürel'in son görüntülerine ulaşıldı.

ÇANTASI İLE BİRLİKTE EVDEN ÇIKMIŞ

Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar aralıksız devam ederken, Ece Gürel'in evden çıktığı ana ait son görüntülerine İHA ulaştı. Ece Gürel'le ilgili son görüntülerinde, sırt çantası ile birlikte evden çıktığı ve bir süre sonra da gözden uzaklaştığı görülüyor.

İşte Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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