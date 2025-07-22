İstanbullular dikkat! İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor

İstanbullular dikkat! İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor
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İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın iki durağı saat 10.00 itibarıyla yolcu erişimine kapanacak.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla İstanbul'da Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda iki durak yolcu erişimine kapanacak.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KAPATILIYOR

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre; M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapanacak.

Seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında yapılacak.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

Ufacık araçu yapılmalı. Bu DEV gibi araçlar CAN alıyor.

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Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

Ufak Araçlar yapılmalı. Mesela tekerlekli sandalye kadar.

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