İstanbullular dikkat! İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın iki durağı saat 10.00 itibarıyla yolcu erişimine kapanacak.
İstanbul Valiliği'nin kararıyla İstanbul'da Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda iki durak yolcu erişimine kapanacak.
İKİNCİ BİR DUYURUYA KAPATILIYOR
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre; M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapanacak.
Seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında yapılacak.
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa