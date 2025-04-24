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İstanbullular Depremin Ardından Geceyi Parklarda ve Camilere Sığıntı Olarak Geçirdi

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bazı vatandaşlar evlerine dönmek istemeyerek parklar ve camilerde geceyi geçirdi. Bazıları çadır kurarken, diğerleri ise araçlarında veya yere serdikleri yataklarda uyumayı tercih etti.

İstanbullular depremin ardından geceyi parklara kurdukları çadırlarda geçiriyor

Kimisi battaniyesiyle parkta uyudu, kimisi de camilere sığındı

İSTANBUL - İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar sokaklarda ve camilerde uyumayı tercih etti. Çoğu vatandaş battaniyeleri ile camilere sığındı ve parklara çadır kurarak geceyi atlatmaya çalıştı.

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine dönmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi. Bahçelievler Yenibosna'da da bazı vatandaşlar geceyi sokakta yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınmaya çalışarak geçirdi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması sonrası gece boyunca vatandaşların kullanımına açık olan camiiler de vatandaşların uyumak için tercih ettiği mekanlardan oldu. Fatih'te bulunan Şehzade Camii içerisinde vatandaşların uyuduğu anlar görüntülendi. Vatandaşlar camii içerisinde hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunarak geceyi atlatmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - 3.Sayfa
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