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İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

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İstanbul ve çevre illerde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Havada koku olması beklenirken, açık havada yürüyüş yapılmaması ve camların mecbur olmadıkça açılmaması uyarısı yapıldı.

Hava Forum, İstanbul'da beklenen karbonmonoksit patlamasının başladığını duyurdu. Yapılan uyarıda; söz konusu kirli havanın baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabileceği belirtildi.

HAVA KİRLİLİĞİ UYARISI

Yurdun neredeyse tamamında etkili olan ılık hava beraberinde birçok olumsuzluğu da getirmeye başladı. Özellikle son günlerde etkili olan sisli ve puslu hava ile birlikte artan hava kirliliğine ilişkin uyarılar yapılmaya başlamıştı.

Nitekim ılık hava ile birlikte yükselen karbonmonoksit miktarı özellikle İstanbul ve çevresi için tehlikeli boyutlara ulaştı.

İstanbul ve çevresinde beklenen korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

"CAMLARI KAPATMAKTA FAYDA VAR"

Türkiye'nin Meteorolojik forum sitesi olan Hava Forum'dan yapılan uyarıda "İstanbul ve çevresinde beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Havada koku var. Açık havada yürüyüş yapmayın, camları kapatmakta fayda var. Baş ağrısı, öksürük, halsizlik yapabilir." ifadeleri kullanıldı.

Tehlikeli boyutlara ulaşan karbonmonoksit miktarının bugün ve yarın etkili olması bekleniyor.

İstanbul ve çevresinde beklenen korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP'nin yönettiği kentteki pislikler normal karbonmonoksit sarmış güzel İstanbul'u

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

İstanbul küçükcekmece bağcılar arasında bir karton fabrikası var arabayla geçerken leş gibi kokuyor, aldığım duyumlara göre Oradaki oturan ailelerin çocukları otizm doğuyor çoğu Azeri göçmeni pek ses çıkaramıyorlar kimisi para için susuyor diyor kimisi kaçak oldukları için şikayet etmiyorlar diyor. Bu yoldan bir Allah'ın yetkili bir kulu geçmiyor mu , neden oradan uzak bir bölgeye taşınmıyor fabrika. İçler acısı oradan geçen herkes şikayetçi.

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Hava kirliliğini biraz olsun azaltmak için kömür yakılması yasaklanmalı, elektrik fiyatları düşürülerek elektrikle ısınmaya yönlendirilmesi.

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