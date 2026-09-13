Haberler

İstanbul Valisi Gül: "2 hemşehrimiz vefat etti, 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi"

İstanbul Valisi Gül: '2 hemşehrimiz vefat etti, 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi'
Güncelleme:
+37 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yapan otobüste çıkan yangınla ilgili, "Maalesef büyük kısmı yanarak 2 hemşehrimiz vefat etmiş.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan otobüste çıkan yangınla ilgili, "Maalesef büyük kısmı yanarak 2 hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı, bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler" dedi.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otobüste yangın çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü, burada gördüğünüz gibi bariyerlere çarparak yanmaya başlamış. İtfaiyenin müdahalesiyle de yaklaşık 5-6 dakika sonra söndürülmeye çalışılmış fakat yangın hızlı yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak 2 hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var; 18 kişi. Dolayısıyla 18 kişinin 8'i herhangi bir şekilde etkilenmeden çıkartılmış. 10 kişinin 2'si vefat etmiş, 8 kişi de hastanelere nakledilmiş. 8 kişiden 1'inin durumu ağır, 2 kişi nispeten daha iyi, 5 kişi de dumandan etkilendi. Başta vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir otobüsümüz. Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı, bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler. Tekrardan geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor

Komşu karıştı! Protestolar dalga dalga yayılıyor
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek

Kozinoğlu soruşturmasında, ünlü dizinin senaristleri ifade verecek
Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İstanbul'da facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de

Öğretmenlerin beklediği takvim belli oldu! İşte o tarihler
Arda Güler'in yedek başlaması İspanya'da tartışma yarattı

Arda için verilen karar ülkeyi karıştırdı
Sivasspor Başkanı esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli

Maç sonunda esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli
Amedspor, RAMS Başakşehir'i 5 golle sahadan sildi

Amedspor rakibini 5 golle sahadan sildi
Fenerbahçe'de Mert Müldür kararı

F.Bahçe'de milli yıldızla imza atılıyor
Erbakan'dan dikkat çeken 'evlilik yaşı' çıkışı

Erbakan'dan "evlilik yaşı" çıkışı! Kendi kızları üzerinden örnek verdi
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi