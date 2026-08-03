Büyükçekmece'de toprak kayması: Kimse kalmadı

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de meydana gelen toprak kaymasının ardından yürütülen ve büyük ölçüde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında, toprak altında kalan kimsenin tespit edilmediğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden, Büyükçekmece'de meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yapılan açıklamada, "3 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan BUDO İskelesi önünde toprak kayması meydana gelmiştir. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edilmiştir. AFAD koordinasyonunda, ilgili kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan ve büyük ölçüde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında, toprak altında kalan şahıs tespit edilmemiştir. Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı