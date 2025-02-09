İstanbul Tuzla'da Yıkılma Tehlikesi Olan Bina Tahliye Edildi
Tuzla İçmeler Mahallesi'nde çatlak nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bir bina, ekipler tarafından tahliye edildi. Polis ve AFAD ekipleri önlem aldı.
İstanbul Tuzla'da bir bina yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından boşaltıldı.
Tuzla İçmeler Mahallesi Özyaman Sokak üzerinde bulunan bir binada çatlak olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları inceleme sonucu binanın yıkılma tehlikesi olduğunu tespit etti. Bina tedbir amaçlı tahliye edilirken polis ve AFAD ekipleri sokakta şerit çekerek önlem aldı. Tahliye edilen bina sakinlerinin akraba ve yakınlarına gittiği öğrenildi. - İSTANBUL