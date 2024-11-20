İstanbul Tramvay Hattında Trafik Yoğunluğu Sebebiyle Gecikmeler Yaşandı

İstanbul'da T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattında trafik yoğunluğu nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe ve okula gitmeye çalışanlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe ve okula gitmeye çalışan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Yapılan anonsta "Sayın yolcularımız seferlerimiz trafik yoğunluğu sebebiyle gecikmeli olarak yapılmaktadır. Beklenmedik bu aksaklıktan dolayı özür dileriz" ifadesi kullanıldı. - İSTANBUL