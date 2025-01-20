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İstanbul Trafiğinde Tehlikeli Yolculuk Anları

İstanbul Trafiğinde Tehlikeli Yolculuk Anları
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İstanbul'da trafikte patenle otobüsün arkasına tutunan gençler ve kasksız motosiklet sürücüleri tehlikeli anlar yaşattı. Maslak'ta dikkat çeken bir motosiklet sürücüsü, aracın plakasını kaskına yapıştırarak trafiğe çıktı.

İstanbul'da kimisi patenle otobüsün arkasına tutunarak yolculuk etti, kimi motosikletliler ise kasksız bir şekilde trafikte ilerledi. Maslak'ta ise bir motosiklet sürücüsünün kaskına yapıştırdığı plakayla seyretmesi güldürdü.

İstanbul'da trafikteki tehlikeli anlar kameralara yansıdı. Şişli'de akşam saatlerinde İETT otobüsünün arkasına tutunan patenli gençler hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Maslak'ta ise kasksız bir kadın, elindeki kovayla motosiklette yolculuk yaptı. Kadının montunun plakanın görünmesini engellemesi ise dikkat çekti. Bir diğer tehlikeli yolculuk ise Şişli'de kaydedildi. Kasksız bir kadınla adamın aralarına aldıkları bebekle motosiklet üzerine ilerledikleri görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Plakayı kaskına yapıştırdı

Kameraya ilginç görüntüler de yansıdı. Maslak'ta seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ise aracın plakasını kaskına yapıştırarak trafiğe çıktı. Sürücünün bu davranışı diğer sürücüler tarafından dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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