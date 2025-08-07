İstanbul Sultangazi'de Pazar Esnafına Silahlı Saldırı

İstanbul Sultangazi'de Pazar Esnafına Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sultangazi'de motosikletli iki şahıs, pazar esnafı Kasım K.'ya silahlı saldırıda bulundu. Ağır yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili iki saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'de motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan pazar esnafı ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1317. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarda esnaf olan ve o sırada tezgahta olan Kasım K.'nin (38) yanına motosikletli iki şahıs geldi. Kasım K. ise, şahısları görünce koşarak kaçmaya çalıştı. Kasım K.'yi kovalayan motosikletli şahıslar, sokakta ateş etmeye başladı. Kaçan esnaf, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Şüpheliler ise motosikletle kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kasım K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, iki saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ağır yaralanan Kasım K.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük anlaşmasını o ülke ile imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.