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İstanbul Şişli'de sağanakta rögar taştı, su fışkırma anı kameraya yansıdı

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İstanbul Şişli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögar taştı ve su rögardan fışkırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, bazı bölgelerde yollar göle döndü, trafik kilitlendi ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul Şişli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögar taştı. Su rögardan fışkırırken, ortaya çıkan görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollar göle döndü. Trafik kilitlendi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şişli Zincirlidere Caddesi de göle dönen alanlardan biri oldu. Sağanak yağış nedeniyle rögar taştı. Rögardan su fışkırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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