İstanbul Şişli'de park halindeki otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek pazara girmesi sonucu 75 yaşındaki kadın aracın altında kaldı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15: 00 sıralarında Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Okatanlar caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki 34 NJ 6552 plakalı araç hareket ederek cadde üzerinde bulunan pazara girdi. Pazarda bulunan bir Salise S. (75) isimli vatandaş aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salise S., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Kadını arabanın altından çıkardılar"

Kaza anına şahit olan Sevim Kabak isimli pazarcı, "Aslında benden mal alıyordu. Sonra arabanın freni boşalmış, araba bir geliyor ama ben de içinde biri var zannettim. Sonra gelişini görünce ben hemen kaçtım. Kadın kaçamadı, 70-75 yaşında. Kadını arabanın altında çıkardılar. Kadın bayağı bir hasar gördü. Ambulansla götürdüler. Bizim mallar da böyle saçıldı işte her tarafa. Buranın sahibi hasarınızı karşılarız dedi. Cana gelmesin o her türlü karşılanır. Karşılamasa da canı sağ olsun yeter ki kadına bir şey olmasın. Canımızı kurtardık ya verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı