Sirkeci'de işten çıkarılan şahıs iş yerine silahla ateş açtı

Güncelleme:
Sirkeci'de Doğubank iş merkezinde işten çıkarılan bir çalışanın iş yeri sahibine silahla saldırdığı olayda, vatandaşlar diğer dükkanlara sığındı. Polisi, kaçan saldırgana ulaşmak için çalışma başlattı.

Fatih Sirkeci'de Doğubank iş merkezinde bulunan bir telefoncuda işten çıkarılan bir kişi, iş yeri sahibiyle anlaşamayınca iş yerine silahla ateş açtı. Saldırı esnasında han içerisinde bulunan vatandaşların başka bir dükkana sığındığı anlar kameraya yansıdı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sirkeci'de bulunan Doğubank iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş hanı içerisinde bulunan bir telefoncuda işten çıkarılan işçi, iş yeri sahibiyle konuşmak için iş yerine geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma sonrası işçi yanındaki silahla iş yerine ateş açtı. Daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İş hanı içerisinde meydana gelen silahlı saldırı olayı esnasında han içerisinde bulunan vatandaşlar ise han içerisindeki diğer dükkanlara sığındı. Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

500

