İstanbul Silivri Açıklarında 3.8 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'un Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10.86 kilometre olarak ölçüldü ve bazı ilçelerde hissedildi.
İstanbul'un Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre İstanbul'un Silivri açıklarında saat 20.46 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10.86 kilometre olduğu ve bazı ilçelerde hissedildiği öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa