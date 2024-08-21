İstanbul Sarıyer'de Boğazda Teknenin Batması Sonucu Kaybolan Kişiyi Arama Kurtarma Çalışmaları Görüntülendi
İstanbul Sarıyer'de boğazda teknenin batması sonucu denizde kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana gelmişti. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne boğazda batmış, 3 kişi kurtulurken 1 kişi ise kaybolmuştu. Kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor. Gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması dron ile görüntülendi. Ekiplerin, boğazda arama yaptığı görüldü.
İstanbul Sarıyer'de boğazda teknenin batması sonucu denizde kaybolan kişiyi arama kurtarma kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana gelmişti. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne boğazda batmış, 3 kişi kurtulurken 1 kişi ise kaybolmuştu. Kaybolan kişiyi arama kurtarma çalışmaları sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından devam ediyor. Gerçekleştirilen arama kurtarma çalışması dron ile görüntülendi. Ekiplerin, boğazda arama yaptığı görüldü. - İSTANBUL