İstanbul Sancaktepe'de metro çalışması sırasında vinç devrildi

Sancaktepe'de Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde saat 16.00 sıralarında çalışma yapılırken kule vinç bilinmeyen nedenle devrildi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Açıklamada iki işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İBB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da talihsiz kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Belediyenin açıklamasında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.

OLAYI ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan vincin devrildiği anlar kameraya yansırken metro çalışmasının yapıldığı alan dron ile havadan görüntüledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metro çalışmasındaki vincin büyük bir gürültüyle orta kısmından ikiye bölünerek metro çalışma alanına devrildiği görülüyor.