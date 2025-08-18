İstanbul Sancaktepe'de Kaza: Otomobil Apartmana Düştü

İstanbul Sancaktepe'de Kaza: Otomobil Apartmana Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sancaktepe'de bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Safa Mahallesi Veda Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HCN 150 plakalı Toyota marka otomobil, dik yokuşta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartman duvarına ve trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil apartmanın bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araçtaki bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor yeni orta sahasını Türkiye'ye getiriyor

5 yıllık imza! Süper Lig devi yeni yıldızını Türkiye'ye getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.