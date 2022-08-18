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"Bu işler bize göre değil" diyen polis, masaj salonu işleten babasına kurşun yağdırdı

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir'de görevli polis memuru Mert U., babası Hilmi U.'yla işlettiği masaj salonu nedeniyle tartıştı. Mert U. silahla ateş ederek babasını 6 yerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Tedavisi süren baba Hilmi U. şikayetçi olmadığı oğlunun yere ateş ettiğini ve kurşunların sekerek kendisini yaraladığını iddia etti.

İstanbul'da polis memuru Mert U. babası Hilmi U.'nun masaj salonu dükkanına gitti. Burada babası ile tartışan Mert U. "Baba masaj salonu işini bırak, bu işler bize göre değil" dedi. Buna karşılık baba Hilmi U. terslediği oğluna önce ağır hakaretlerde bulundu, ardından da tokat attı. Olay sırasında alkollü olduğunu belirten Hilmi U. belindeki ruhsatsız tabancasına davranınca, oğlu Mert U.'nun kendini korumak amacıyla beylik tabancasıyla yere doğru ateş ettiğini ileri sürdü.

6 ADET MERMİ İSABET EDEN BABA OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hilmi U., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri verdiği ifadede oğlunun kendini vurmak istemediğini belirterek, yerden seken kurşunların kendisine isabet ettiğini aktardı. Mert U'nun ambulans çağırdığını ve ağlayarak olay yerinden uzaklaştığını da söyleyen baba Hilmi U. ekiplere, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti.

İSTANBUL ? POLİS MEMURU MASAJ SALONU NEDENİYLE TARTIŞTIĞI BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan yaralanan baba Hilmi U.'nun hastanedeki tedavisi sürerken, şüpheli Mert U.'nun yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir Baba 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ali cik:

Babaya, anaya nasihat edilir; ama ne olursa olsun onlar dövülmez ve onlara ateş edilmez

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Muhasebeci:

Son zamanlarda ciddi bir ahlak yozlaşması var. Bu olaya ya hükümet veya millet bir el koymalı. Bu böyle devam etmez.

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