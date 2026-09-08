İstanbul merkezli 2 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

Merkezi İstanbul olan iki ilde tarihi eser ve kültür varlıklarının yasa dışı ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında kültür varlığı niteliğinde 421 eser ele geçirildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine amacıyla çalışma başlattı. Saha araştırmaları ve elde edilen bulguların analizi sonucunda, tarihi eserlerin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen bir şebeke takibe alındı.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 8 Eylül'de İstanbul merkezli olmak üzere Bursa'yı da kapsayan iki ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

421 TARİHİ ESER KORUMA ALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda kültür varlığı niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 421 tarihi eser ele geçirilerek koruma altına alındı. Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı