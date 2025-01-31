İstanbul Merkezli FETÖ/PDY Operasyonunda 11 Gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanmak için örgüte ait hakim savcı çalışma evlerinde kalan, örgütün düzenlemiş olduğu gezilere katılan, ankesörlü hatlardan aranan ve örgüt mensuplarının kullanmış oldukları Bylock içeriğinde ismi geçen ve yönetim ile irtibatı bulunan şahıslar tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL