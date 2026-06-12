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İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonununda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonununda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul merkezli 7 ilde organize silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında avukatların da bulunduğu 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında avukatların da bulunduğu 45 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere yurt içinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirtilen organize silahlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirilmiş, soruşturma dosyasında, örgüt lideri olduğu belirtilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan şahsın halen İtalya'da tutuklu bulunduğu kaydedilmişti. Devam eden soruşturmada, örgüt mensuplarının faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edildiği, örgüt liderinin eşinin ve bazı örgüt üyelerinin tahliye olacağı bilgisi üzerine ceza infaz kurumuna karşılama amacıyla giden, nitelikli yağma olayına karışan şüphelilerin emniyette ifade vermemeleri için baskı ve tehditte bulunulduğunun belirlendiği aktarılmıştı. Soruşturmada ayrıca, suç örgütünden temin edilen paraların cezaevindeki örgüt mensuplarına ulaştırıldığı, bazı şüphelilerin ifade vermelerinin engellendiği veya gerçeğe aykırı ifade vermelerinin sağlandığı iddia edilmişti. İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında avukatların da buluğnduğu 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 45 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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