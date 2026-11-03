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İstanbul merkezli 39 ilde yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

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İstanbul merkezli 39 ilde yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 39 ilde yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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