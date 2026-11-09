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İstanbul Küçükçekmece'de motorunda yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

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İstanbul Küçükçekmece'de motorunda yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
İstanbul Küçükçekmece'de motorunda yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde seyir halindeki 34 MZG 568 plakalı otomobilin motorunda yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi O-3 Güney yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 MZG 568 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup kenara çekti. Sürücü müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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