İstanbul Küçükçekmece'de İş Yerinde Silahla Ölüm

Küçükçekmece'de bir iş yerinde bulunan şahıs, silahla vurulmuş halde ölü bulunarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu konusunda polis incelemeleri devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar iş yerinden gelen silah seslerini duyunca durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine giren polis ve sağlık ekipleri, bir kişinin iş yerinde kanlar içinde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemede, şahsın öldüğü yerde tüfek olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin polisin geniş çaplı çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
