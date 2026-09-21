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İstanbul Kağıthane'de 3 araç kundaklamasıyla ilgili 12 şüpheliden 9'u tutuklandı

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İstanbul Kağıthane'de 3 araç kundaklamasıyla ilgili 12 şüpheliden 9'u tutuklandı
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İstanbul Kağıthane Nurtepe'de aynı firmaya ait 3 aracın 14 ve 16 Eylül'de kundaklanmasıyla bağlantılı 12 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından 9 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Araçların yanıcı maddeyle yakıldığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 aracın farklı günlerde kundaklanması olayıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, araçların yanıcı madde ile yakıldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 14 ve 16 Eylül günlerinde Kağıthane Nurtepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül'de bir araçta, 16 Eylül'de ise aynı firmaya ait 2 araçta yangın çıktı. İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, araçların yanıcı madde ile yakıldığını tespit etti. Araştırmalarda uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten Y.Y. (66) isimli şahsı başka bir firma yetkilisinin arayarak servis işini bırakması yönünde tehditte bulunduğu ve olayın bu sebeple gerçekleştiği belirlendi. Asayiş ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı 12 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, Esenyurt'ta saklandıkları eve 16 Eylül'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9 'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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