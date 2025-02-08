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İstanbul Kadıköy'de Metruk Binada Yangın: 1 Ölü

İstanbul Kadıköy'de Metruk Binada Yangın: 1 Ölü
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Kadıköy'de bir metruk binada meydana gelen yangında, alevlerin sarması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İstanbul Kadıköy'de metruk binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın 04.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak üzerindeki metruk bir binada meydana geldi. Henüz neden çıktığı belirlenmeyen yangında alevler kısa sürede bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, Kadıköy ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakta bulunan evlerin bitişik olması nedeniyle sirayet tehlikesi olan yangını ekipler uzun çalışmalar sonucu kontrol altına aldı.

Yangında bina içinde bulunan bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yanan şahsın cesedi ekipler tarafına alınıp ambulansa bindirilerek Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Yangın nedeniyle çevre sakinleri apar topar sokağa dökülerek yanan binayı izledi. Yanan binanın eskiden karakol olarak kullanıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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